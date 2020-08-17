  • الثلاثاء 18 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:32 ص
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

سر ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات فى الأطباء بـ كورونا

مدارس مصر (أرشيفية)

نصائح ذهبية للوقاية من كورونا قبل العام الدراسي الجديد

فتاة

على طريقة فيلم "الأخوة الأعداء" فتاة تستغيث من تعذيب أختها

مترو الأنفاق

رئيس هيئة الأنفاق يكشف تفاصيل تخفيضات اشتراكات المترو

أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر

نادي القضاة يهنئ شيخ الأزهر على الجائزة

طائرة ترامب

شاهد.. نجاة طائرة "ترامب" من حادث اصطدام خطير

قتيلة- ارشيفية

مفاجأة صادمة.. قاتل زوجته الإعلامية السعودية قد ينجو من الإعدام

شيخ الأزهر

ماتت بعد نطق الشهادة.. ماذا قال شيخ الأزهر عن وفاة أقدم محفظة للقرآن؟

نتنياهو على شاشة سكاي نيوز

في لقاء هو الأول من نوعه.. "سكاي نيوز" تستضيف "نتنياهو"

كورونا

بلد عربي يعلن المشاركة في إجراء تجارب سريرية للقاح "كورونا"

رئيس هيئة الأنفاق يكشف تفاصيل تخفيضات اشتراكات المترو

آخر الأخبار

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله متحدث مترو الأنفاق عن غلق المرفق بسبب كورونا

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق إن أسعار المترو الجديدة 5 و7 و10 جنيهات والتذكرة الأكبر ب39 محطة تشمل خطين أو 3 خطوط.
وأوضح " والى " خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الهيئة تدعو المواطنين الذين يواظبون على ركوب المترو لعمل الاشتراكات حيث يتم منح تخفيض يصل إلى 57 % عن قيمة التذاكر يبدأ من 44% للفئة الأولى وتصل ل57% لأكبر رحلة.
وأضاف أن الاستثنئات موجودة للطلبة وأسر الشهداء فالطالب يدفع 41 جنيه كل 3 شهور ليحصل على خصم يصل  ل97% مشيرا إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون على التذكرة ب50 قرش وفي الاشتراك تصل ل15 قرش بتخفيض يصل إلى 98.8 %.
وأشار إلى ان استثناء كبار السن موجود أيضا وفي الاشتراك يحصل على تخفيض 90 % ويدفع 135 جنيه فقط.
وأكد أن ثمن التذكرة حتى الآن لا يغطي مصاريف المترو فالدخل من التذاكر 2 مليار جنيه في السنة والمصروفات 4 مليارات جنيه للحفاظ على الخدمة مشيرا إلى ان تكلفة إنشاء الخط الجديد للمترو 97 مليار.
وأوضح أن التوجيهات كانت صريحة بالارتفاع بمستوى الخط الأول والثاني ليواكب مستوى الخط الثالث وتم شراء قطارات وتطوير الفشارات وتغيير بوابات الدخول والخطة المقبلة شراء 32 قطار جديد للخط الأول ورفع كفاءة 23 قطار بالخط الأول وتطوير المحطات ونظم الإشارة مع وجود خطة لجذب أصحاب السيارات الخاصة بوجود ساحات انتظار في كل المحطات.
وختم أن الهيئة رصدت ردود أفعال جيدة اليوم بعد افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث وجودة الخدمة مؤكدا أن كل محطة في خطوط المترو تحتوي على 65 كاميرا مراقبة وأن محطة عدلي منصور يتم بها تجربة بوجود جهاز لقياس درجة الحرارة.
وأكد أن المقاولون العرب وأوراسكوم قاما بتنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث مشيرا إلى أن وزير النقل يعلن عن التحالف المصري الذي سيبدا العمل في الخط الرابع من حي الأشجار للرحاب وسيتكلف العمل فيه 70 مليار جنيه والمرحلة الأولى من حي الأشجار للملك الصالح ستتم نفقي تحت الأرض ويستغرق العمل في المرحلة الأولى 3 سنوات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حواس: المتحف الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ21
» مستشار بأكاديمية ناصر: الشائعات أحد الحروب الجديدة
» "موسى": كل أزمات الطرق تم حلها إلا كوبري أكتوبر
» بعد طلب رفع الحصانة عن مرتضى.. رسالة من البرلمان للخطيب
» كويتي يكسر أنف طليقته بسبب علاقاتها المشبوهة
» السيسي يشهد حفل عقد قران ابنة صديقه الراحل
» منتصر الزيات: ليه بنات المسلمين متبرجات كاسيات عاريات؟
» رسميًا.. الرئيس الإسرائيلي يدعو «بن زايد» لزيارة القدس
» قرار جديد من المحكمة في قضية سما المصري
» صالح جمعة على رادار الترجي التونسى
» الحرارة في اليابان تسجل درجة تاريخية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:58 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة