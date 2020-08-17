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"موسى": كل أزمات الطرق تم حلها إلا كوبري أكتوبر

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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

المصريون ـ متابعات

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استعرض الإعلامي أحمد موسى خرائط لشرح مشروعات القطارات الكهربائية والسريعة والمونوريل.
وقال موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن القطاع السريع سينتقل من البحر الأحمر إلى المتوسط ويقطع 486 كيلو متر في حوالي 3 ساعات.
وتابع إن القطار الكهربائي الجديد سيقطع 70 كيلو متر تقريبا ويحتوى على 12 محطة بداية من محطة عدلي منصور وحتى العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن المونوريل سيتم تنفيذ مشروعين منه في القاهرة و6 أكتوبر.
وأشار موسى إلى أن كل أزمات الطرق تم حلها في مصر إلا كوبري 6 أكتوبر وحجم التكدس المروري به.
وأكد موسى أن خطوط المترو المختلفة تساعد على تيسير حركة المواطنين بداية من الخط الأول وحتى الخط الرابع المزمع إنشاؤه ويخدم مدينة 6 أكتوبر والخط الخامس والسادس مع حجم أنفاق هائل لتنفيذ هذه المشروعات.
وأوضح موسى أن المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها تحل أزمات كبيرة والآن الجميع يتمنى افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وأن جامعة مدينة الجلالة سيتم افتتاحها العام المقبل فالدولة تنظر للمستقبل وتقوم بالعديد من المشروعات القومية الكبرى.

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