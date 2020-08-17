» مستشار بأكاديمية ناصر: الشائعات أحد الحروب الجديدة

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هشام الحلبي: زيارة السيسى للوحدات الخاصة دفعة قوية فى محاربتهم للإرهاب

المصريون ـ متابعات

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قال اللواء طيار أركان حرب، هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الحروب غير النمطية تستهدف هدم القطاع المدنى للدولة.
وأضاف "الحلبي" خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن الشائعات أحد أنواع الحروب الجديدة، وهي الحروب النفسية التي تستهدف الحالة النفسية للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الحروب التقليدية أصبحت مكلفة جدًا.
وأشار إلى أن تلك الحروب، تستهدف التشكيك فى الإنجازات والرموز الوطنية ومحاولات تأجيج الشائعات، وبث الأكاذيب، ودفع المواطنين أنفسهم لعملية التغيير التى يستهدفونها.
وأكد على أهمية وضرورة الوعي بشكل استمراري، ومتكامل بصورة علمية، وبدون شعارات.
وذكر أن المواطن المصري مثقف، والوعي المحترف كان سببا فى إنقاذ مصر.

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