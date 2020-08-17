نصائح ذهبية للوقاية من كورونا قبل العام الدراسي الجديد

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قدم الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد، عدة نصائح بشأن بداية العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا.
وقال "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، إن هناك طريقتين للوقاية من العدوى بفيروس كورونا تتمثلان في ارتداء الكمامة والهواء المتجدد، أي البعد عن الأماكن المغلقة والمزدحمة، مؤكدا أهمية الحرص على وجود هواء متجدد بشكل مستمر داخل الفصل الدراسي، مع التغلب على مشكلة زيادة أعداد الطلاب بالتعليم عن بعد أو وسائل أخرى.
وتابع: «مش لازم الحصة الدراسية تبقى ساعة أو 45 دقيقة، ممكن يبقى فيه راحة للخروج إلى الهواء 5 دقائق كل 20 دقيقة، مع الحرص على تواجد ثلث عدد التلاميذ فقط، وتقسميهم مثلا على باقي أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة».
وحذر شيحة من الإحساس الكاذب بالأمان حول إصابات كورونا والاسترخاء في وقت غير مناسب، قائلا: «حتى لو وصلنا للحالة صفر، بالنجاح هو استمرار عدم تسجيل إصابات لفترة طويلة»، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات إلا في المناطق المفتوحة.
وتابع: «إحساس البعض الخاطئ بالأمان تسبب في ارتفاع الإصابات خلال العيد»، مطالبًا بأفكار غير تقليدية لتقليل الزحام في البنوك ووسائل النقل.
ووجه شيحة الشكر للعلماء الروس قائلا: «هناك لقاح حقيقي تم تسجيله في روسيا، ونتائجه ستظهر، وقريبا جدا ستظهر لقاحات أكسفورد والصين والولايات المتحدة، لقاح روسي حقيقي قد يحدث فرقا مع البشرية ولا أرى أي مانع من تجريبه».
واستطرد: «جائحة كورونا أزمة كبرى وأتمنى أن تكون فرصة لتحقيق قفزة في البحث العلمي بمصر في مجال تصنيع اللقاحات»، معلقا: «كل 10 سنين يحدث وباء، ونريد أن تكون مصر مع الدول العظمي، عند حدوث جائحة لا قدر الله بعد 10 سنوات».

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