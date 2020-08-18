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نقل فنانة مصرية شهيرة للمستشفى : بطلب دعاءكم

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فنانة
فنانة

خلود عادل

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عايدة كامل

أعلنت الفنانة عايدة كامل انتقالها إلى المستشفى دون أن تحدد صراحة طبيعة مرضها.

وقالت في تدوينة عبر فيس بوك: يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي.

وأضافت: أنا في أتم صحة وعافية .. أنا في طريقي للمستشفى .. محتاجة دعاءكم.

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