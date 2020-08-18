» نقل فنانة مصرية شهيرة للمستشفى : بطلب دعاءكم

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على طريقة فيلم "الأخوة الأعداء" فتاة تستغيث من تعذيب أختها
خلود عادل
أعلنت الفنانة عايدة كامل انتقالها إلى المستشفى دون أن تحدد صراحة طبيعة مرضها.
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