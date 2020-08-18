» غضب بعد ظهور فنانة شهيرة بملابس عارية داخل مسجد

18 أغسطس 2020 - 09:00 ص

حالة من الغضب سيطرت على جانب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور فنانة شهيرة بملابس غير لائقة في المسجد.



وكانت النجمة العالمية أمبر هيرد في تركيا لقضاء عطلة صيفية ، وهناك رأت أحد المساجد و أردت دخوله والتجول فيه.



وبالفعل ارتدت الفنانة غطاءً للرأس فضلا عن بعض الملابس لكن هذا لم يخفي ملابسها غير اللائقة والتي ظهرت بشكل واضح .



وطالب النشطاء بضرورة عدم تكرار مثل هذه التصرفات نظرا لتأثيرها السلبي على كثير من المسلمين.

