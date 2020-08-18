» مرتضى: قطر وراء تسريب فيديو الشذوذ الجنسي

18 أغسطس 2020 - 09:04 ص

خرج مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - عن صمته وتحدث عن مقطع فيديو نُسب له خلال الفترات الماضية .



وقال مرتضى في جلسة أمام مجلس النواب المصري إن قطر قامت بفبركة هذا الفيديو والزعم أنه يخصه.



وأضاف: جابوا عيل شاذ من دولة أجنبية وعايزين يتهموني إن دا أنا .. ومصر كلها عارفة إني راجل.



وتابع: اتصلت بالرقم المرسل منه الفيديو وكان رقم تركي وقالي لا بصلح لك معلوماتك الفيديو معمول في قبرص وأرسلت هذه التسجيلات للنائب العام.

