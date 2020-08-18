» مرتضى: قطر وراء تسريب فيديو الشذوذ الجنسي

أحمد عادل شعبان
خرج مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - عن صمته وتحدث عن مقطع فيديو نُسب له خلال الفترات الماضية .
وقال مرتضى في جلسة أمام مجلس النواب المصري إن قطر قامت بفبركة هذا الفيديو والزعم أنه يخصه.
وأضاف: جابوا عيل شاذ من دولة أجنبية وعايزين يتهموني إن دا أنا .. ومصر كلها عارفة إني راجل.
وتابع: اتصلت بالرقم المرسل منه الفيديو وكان رقم تركي وقالي لا بصلح لك معلوماتك الفيديو معمول في قبرص وأرسلت هذه التسجيلات للنائب العام.
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