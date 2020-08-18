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" ترامب" : "بايدن" سيحول الولايات المتحدة إلى فنزويلا

عرب وعالم

" ترامب" و "بايدن"
" ترامب" و "بايدن"

متابعات- أمينة عبد العال

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ترامب

بايدن

حصان طروادة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في حالة فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيحول الولايات المتحدة إلي "فنزويلا أخرى.

وأضاف " ترامب" خلال مؤتمر انتخابي بولاية ويسكونسن: "هذه هي أخطر انتخابات خضناها علي الإطلاق لأنني لا أعتقد أنه يمكننا إعادة الأمور إلي مجراها أبدا، متابعا قلت في السابق إن هذا الأمر محتمل وربما يحدث أما الآن فأقوله بثقة لأنها أيديولوجية متشابهة  ".

ووصف منافسه "بايدن" بأنه حصان طروادة الذي يلعب إلى جانب الاشتراكية، وبأنه دمية في أيدي المتطرفين اليساريين و إذا تم انتخابه سيدمر الاقتصاد الأمريكي مؤكدا أنه سينتصر في الانتخابات. 


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