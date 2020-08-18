» معجزة .. شرطي ينقذ رجلا من أمام قضبان المترو

18 أغسطس 2020 - 10:54 ص

تمكن شرطي روسي من إنقاذ رجل فقد توازنه خلال وقوفه علي الرصيف ليسقط علي قضبان المترو في العاصمة الروسية "موسكو.

ووثقت الكاميرات المثبتة في مكان الحادث عملية الإنقاذ والتي أظهرت فقدان الرجل لتوازنه وسقوطه علي سكة المترو في الوقت الذي هرع إليه شرطي متواجد في المنطقة ليحاول سحبه إلي الرصيف .

وحاول الرجل الصعود قبل أن يلوح الشرطي بيده لسائق قطار المترو ليتوقف ويقوم بسحبه إلي الرصيف قبل ثوان من وصول القطار إلي المحطة .