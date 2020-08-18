طفل أسوان يفجر مفاجأة في واقعة إلقائه بـ"عجانة فرن"

18 أغسطس 2020 - 11:03 ص

كشف محمد مصطفى، الطفل المعتدى عليه، مفاجأة في واقعة الاعتداء عليه، قائلًا: "الجانى رماني في الفرن قبل ذلك وشغله عليا وسابنى ومشي".







وأضاف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا: "رمانى فى العجانة وشغلها وسابنى ومشى، ولما استنجدت جاء العاملون وأخرجونى".







وتابع: "أنا معملتش ليه أي حاجة، ولو هزار أنا مش بهز في الشغل أصلًا، ده قاصد يموتني"، مشيرًا إلى أن الحادثة وقعت في تمام الساعة الثانية فجرًا، كونه يعمل ليلًا بالمخبز.







واستكمل الطفل المعتدى عليه قائلا :"إنه أصيب بشلل كامل ويتلقى العلاج الآن بالمستشفى، معقبا: "أنا عاوز اتعالج وأمشى على رجليا تاني، واللي غلط لازم يتحاسب".

