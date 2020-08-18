"المالية": مش هننتظر حادثة مثل انفجار بيروت

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المالية

دي إم سي

سارة حازم

أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن تطهير الموانئ يتلخص في كيفية التخلص من كافة البضائع الخطرة المتواجدة داخلها، والتي تحتوي على مادة من المواد المتفجرة.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أنهم تخلصوا من كل المواد الخطرة التي تساعد على الاشتعال بالموانئ، معقبا: "لم ننتظر حادثة مثل حادث انفجار بيروت، ولكن كنا نعمل بصفة مستمرة على هذا الملف".

وتابع: "تم التخلص خلال السنوات السابقة من عدد من الكيماويات والبتروكيماويات والمخلفات التي تحتوي على نترات الأمونيوم، معقبا: "هذا الملف يباشر من مصلحة الجمارك ووزير المالية ورئاسة الوزراء، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابعه بنفسه، ويتم متابعة هذا الموضوع لحظة بلحظة".

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