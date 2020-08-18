وزيرة الهجرة: أنا سعيدة برجوعكم لبلدكم

18 أغسطس 2020 - 11:36 ص

رحبت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، بالمصريين العالقين بالخارج عقب عودتهم لمصر قائلة: "إنها كانت سعيدة بحضورها فى افتتاح المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية مؤكدة أن سبب سعادتها هو عودة المصريين المغتربين للاستثمار داخل مصر .







وأوضحت "مكرم" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المشروع اللوجيستي استغرق سنتين وهو مكون من مولات وملاه والعديد من التوكيلات المهمة على مساحة تقدر نحو 135 ألف كليو متر .





وتابعت: "قدوم المصريين من الخارج للاستثمار داخل مصر يرجع إلى جهود الدولة فى إنشاء بنية تحتية قوية وإعطاء العديد من تسهيلات إلى المستثمرين، قائلة : "الدولة تريد جذب جميع المستثمرين من حول العالم إلى مصر وإخبارهم أن دولتنا لديها بيئة خصبة فى الاستثمار"

