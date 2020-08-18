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برلمان الكويت يناقش قرارات مهمة بخصوص الجاليات على أراضيها

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متابعات- أمينة عبد العال

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الكويت

الجاليات.

برلمان الكويت

تناقش لجنة تنمية الموارد البشرية في البرلمان الكويتي مشروعا لإصلاح "اختلال التركيبة السكانية  في الكويت.

وأعلنت اللجنة أنها ستتابع الاقتراحات المقدمة من النواب بخصوص إصلاح التركيبات السكانية.

واتفق أعضاء اللجنة علي عدد من المبادئ التي ستتم مناقشة الحكومة فيها الأسبوع المقبل ومن أهمها عدم استحداث جهاز إداري بيروقراطي جديد بل إلزام الأجهزة الحكومية بالعمل، حسبما أعلن مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين.

وتابع في تصريحات إعلامية أنه من الضروري اعتماد وزن نسبي لكل جالية مقارنة بعدد الكويتيين مع استثناء العمالة المنزلية حتى لا تسبب زيادة مصطنعة باستقدام عمالة منزلية جديدة.

ولفت إلي أن المقترح يعمل على وقف استقدام أي جنسية تتجاوز الأرقام المحددة لها مع العمل على تجريم جنائي مشدد ومغلظ علي كل مسئول يخالف هذه النسب والأوزان.

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