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الصحة العالمية تحذر من إصابات الشباب بفيروس "كورونا"

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ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

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منظمة الصحة العالمية

كورونا

فيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تشعر بالقلق من انتشار فيروس "كورونا" المستجد بين الشباب في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من العمر.

وأشار تاكيشي كاساي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادي، إلي أن هذا التغير يمثل خطرا علي شرائح أخرى. من السكان ويجعلهم عرضة للإصابة بالفيروس إلى جانب أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

جدير بالذكر أن المنظمة قالت في تصريحات سابقة إن نسبة الشباب بين المصابين ارتفعت في جميع أنحاء العالم، وحسب الإحصائيات الرسمية فإن أعداد المصابين حول العالم تجاوزت 21.8 مليون إصابة توفي منهم أكثر من 770 ألف شخص فيما تعافي أكثر من 14.6 مليون.


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