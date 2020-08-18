تقشعر لها الأبدان.. طفل يسحب شقيقته بعد قنصها برصاص الحوثي

18 أغسطس 2020 - 01:29 م

في مشهد تقشعر لها الأبدان، أظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي قيام طفل يمني بسحب شقيقته التي تم قنصها برصاص الحوثي.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا صورا مؤلمة، لطفل يزحف محاولا إنقاذ شقيقته الطفلة "رويدا" ويسحب جسدها المضرج بالدماء بعد إصابتها برصاص قناص حوثي أثناء جلبها الماء لأسرتها في تعز.

وأظهرت الصور الطفل وهو يسحب شقيقته بينما الدماء تسيل منها على الرصيف ، ويسعى جاهدا أن يذهب بها بعيد عن أعين القناص.

جاء هذا بعد ساعات قليلة من تكريم تنظيم الملالي لزعيم الحوثيين بجائزة " حقوق الإنسان "، حيث قنصت رصاصة المليشيا الإرهابية طفلة يمنية لتسقط غارقة في دمائها.

ونشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، صورة مؤلمة ظهر خلالها شقيق الطفلة يزحف على الأرض ويسحب جسدها بعد إصابتها برصاص قناص حوثي أثناء جلبها الماء لأسرتها.

ويظهر المشهد الذي وثقته الصور، وحشية وإجرام الحوثيين وما يعانيه عشرات الآلاف من أطفال ونساء اليمن.





