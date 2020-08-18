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قرارات مصيرية للرئيس الجزائري لإنقاذ البلاد

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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

متابعات- أمينة عبد العال

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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه قد تم الاتفاق مع شركة سوناطراك لمنع الاستيراد الكلي للوقود ابتداء من السنة المقبلة وكذلك بالنسبة للفوسفات وبعض المواد الأخرى لافتًا إلي أن الوضع المالي للبلاد صعب لكنه ليس قاتلا.

وأضاف خلال إشرافه علي افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي من أجل اقتصاد جديد أن البلاد لديها 57 مليار دولار وهي كافية للدفع بالاستثمار لافتا إلى أنه يمكن اقتراض المليارات المتوفرة من أجل المشاريع التي تنمي الاقتصاد.

وأكد أن الجزائر تسعي لتصدير ما لا يقل عن 5 مليارات دولار ابتداء من السنة المقبلة، لافتا إلي أنه ابتداء من السنتين القادمتين سيتم تقليص الاتكال علي عائدات المحروقات إلي 80% مقابل 98% حاليا.


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