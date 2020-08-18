» أقوى 10 مرات.. خبر صادم عن فيروس كورونا

18 أغسطس 2020 - 02:29 م

عرضت فضائية "العربية"، تقريرًا تلفزيونيًا سلط الضوء على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا، لديها قدرة على العدوى أكثر 10 مرات من الفيروس الحالي.







وأعلنت وزارة الصحة الماليزية اكتشفتها سلالة جديدة من كورونا لديها القدرة على العدوى أكثر 10 مرات من الفيروس الحالي، وظهرت على 3 أشخاص ضمن 45 مصابًا بكورونا، انتقلت إليهم من صاحب مطعم عائد من الهند ،وفقًا للتقرير .





وأشارت وزارة الصحة الماليزية، إلى أن السلالة الجديدة قد تعني أن الدراسات الحالية حول اللقاحات ربما تكون غير مكتملة، أو غير فعالة لمواجهة تلك الطفرة المستجدة.







يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين؛ لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

