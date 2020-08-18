اعتقال لوزير الخارجية.. أنباء عن انقلاب بدولة أفريقية

18 أغسطس 2020 - 02:32 م

ترددت أنباء عن تمرد وحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة باماكو بجمهورية مالي..

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.

وأفادت مصادر أن انقلابا عسكريا قد وقع وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.

يذكر أن جمهورية مالي دولة غير ساحلية في غرب أفريقيا، حيث تحدها الجزائر شمالا والنيجر شرقا وبوركينا فاسو وساحل العاج في الجنوب وغينيا من الغرب والجنوب، والسنغال وموريتانيا في الغرب.