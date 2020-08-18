وصلات رقص لآلاف الصينيين بدون كمامات في عقر دار كورونا بووهان

18 أغسطس 2020 - 02:55 م

تحدى آلاف الصينيين فيروس كورونا المستجد بحفل صاخب في في عقر داره بمدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة.

وشارك الآلاف في حفل كبير، نظم في منتجع للألعاب المائية، والذي أثار ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصور اكتظاظ شاطئ مايا بيتش ووتر بارك بمصطافين، ارتدوا ثياب السباحة، ورقصوا على أنغام الموسيقى الإلكترونية، بدون وضع كمامات.

وقد عادت الحياة الطبيعية تدريجيا إلى مدينة ووهان ومحيطها، في وسط الصين، بعدما عزلت عن العالم مدى 76 يوما بين يناير وأبريل المنصرمين، حيث كانت أولى المدن التي فرض فيها الحجر المنزلي في العالم بسبب أنها كانت مركزا للفيروس.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، عاود شاطئ مايا بيتش ووتر بارك استقبال مرتاديه في يونيو الماضي، لكنه اكتفى بنصف قدرته الاستيعابية.

وتسببت الصور في تعليقات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت بلغ عدد المصابين بالفيروس 21 مليونا في أنحاء العالم، بينهم 766 ألفا فارقوا الحياة.





