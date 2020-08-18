خطوة مفاجئة.. مرسوم ملكي بإقالة وزراء وتعيين آخرين

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سلطان عمان
سلطان عمان

محمد فضل- متابعات

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مرسوم ملكي لعاهل الأردن بخصوص الانتخابات النيابية

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عمان

وزراء

تعيين

مرسوم ملكي

أفاد تلفزيون عمان اليوم الثلاثاء، بأن السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، أصدر مرسوما ملكيا بتعيين وزير للخارجية وآخر للمالية، في إعادة هيكلة واسعة للحكومة .

 وكان لسلطنة عمان من قبل وزير للشؤون المالية ووزير مسؤول عن الشؤون الخارجية لكن حقيبتيهما كانتا تحت إشراف السلطان، بحسب ما أفادت "رويترز ".

وقالت وسائل إعلام إنه تم تعيين بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية العمانية خلفا ليوسف بن علوي .

ولفت تلفزيون عمان إلى صدور مرسوم سلطاني بتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل بو سعيد رئيسا للبنك المركزي في السلطنة .

وقضت المراسيم السلطانية بتعديل بعض المسميات الوزارية .

وبحسب المرسوم رقم 98 تم تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي .

أما المرسوم السلطاني رقم 97 فقد قضى بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار .

وعدل المرسوم رقم 96 مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن .


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