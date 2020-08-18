إصابات كورونا في الكويت تتخطى 77 ألفًا

18 أغسطس 2020 - 03:34 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 3 حالات وفاة و643 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 502 حالة، وعدد الإصابات إلى 77 ألفًا و470 حالة .

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند "إن هذه الحالات ثبت إصابتها بفيروس كورونا جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، إضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة .

وأضاف: "أن هناك 101 حالة تتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة، فضلًا عن إجراء 5306 مسحات مخبرية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 568 ألفًا و440 مسحة ".

ودعا مجددًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف .