«صلاح» في خطر.. ليفربول يعلن إصابة نجمه بكورونا

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محمد صلاح

ليفربول

كورونا

حالة من الجدل والخوف تسيطر على الجميع، عقب إعلان نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم،إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور عينة إيجابية في الفحوصات الخاصة به خلال معسكر الفريق التدريبي في النمسا، خاصة مع عدم الإعلان عن وضع اللاعبين في فترة عزل صحي.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن ليفربول تأكد من إصابة أحد أفراده بالفيروس، دون الإعلان عن اسمه حتى الآن .

ويجري فريق ليفربول معسكرا تدريبيا في النمسا، استعدا للموسم الكروي الجديد ( 2020 - 2021 ).

على الجانب الآخر كان قد تحدث الكرواتي، ديان لوفرين، المنتقل مؤخرا إلى زينيت بطرسبورغ، عن صداقته مع المصري محمد صلاح، زميله السابق في ليفربول، مشيرا إلى أنه قد ينتقل إلى صفوف بطل الدوري الروسي، بعد فترة .

ونقل موقع "Sport24" عن لوفرين قوله: "أفتقده. إنه صديق جيد لي. نحن على اتصال دائم. على أمل أن تكون صداقتنا أبدية ".

وردا على سؤال حول كيفية نشأة الصداقة بينما، وما إذا كان هناك شيء مميز؟، قال الكرواتي: "لا شيء مميزا. بدأ كل شيء بشكل طبيعي. لقد تواصلنا بشكل جيد في أيامه الأولى في ليفربول. ثم كانت لدينا أول جلسة لاحتساء القهوة. نعم، هكذا بدأ كل شيء - بالقهوة! "لنذهب لتناول القهوة"، "دعنا نلتقي قبل مباراة الذهاب، دعنا نذهب إلى المطار معا". بدأ كل شيء على هذا النحو. ببساطة، ولكن بصدق. أعتقد أنه يجب أن تكون دائما صادقا في علاقة الصداقة ".

وفي رده على السؤال التالي: هل هناك فرصة أن تحضره "صلاح" إلى بطرسبورغ؟ أجاب لوفرين قائلا: "أولا، سأحاول اصطحابه إلى كرواتيا. أولا كرواتيا، وبعد ذلك فقط إلى سان بطرسبورغ !".

وأوضح المدافع الكرواتي: "قصدت زينيت. - وإلى زينيت؟ أعتقد أنه لا يزال صغيرا جدا. لقد بدأ للتو أفضل أيامه. يبلغ من العمر 28 عاما، رغم أنه يبدو في سن 36. مو في حالة بدنية رائعة. لكن بعد عامين - لم لا! عاجلا أم آجلا سوف يتعب ويأتي إلى هنا. أعتقد أن هذا سيحدث قريبا ".


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