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وقف تصنيعها للهواتف.. قرار أمريكي صادم لشركة هواوي

عرب وعالم

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أحمد سالم

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أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عقوبات جديدة تمنع أي شركة أجنبية مصنعة للمعالجات من بيع أى منتجات لها تم تطويرها أو إنتاجها باستخدام برامج أو تكنولوجيا أمريكية إلى شركة هواوى الصينية، دون الحصول على ترخيص. 

وبحسب موقع  CNN Business فإن هذا القرار يعد أكبر ضربة لهواوى منذ وضعها على القائمة السوداء للتعاون التجارى العام الماضى، الأمر الذى سيمنع هواوى من تصنيع هواتفها الذكية.

وأضافت وزارة التجارة الأمريكية إلى شركة هواوى 38 شركة أخرى تابعة لهواوي للقائمة السوداء، حيث يُحظر على الشركات الأمريكية التعامل مع  هذه الشركات المدرجة في القائمة. 

وأعلنت شركة هواوى أنها ستتوقف عن انتاج معالجات Kirin التى تقوم بتشغيل هواتفها الرائدة والمتميزة من فئة flagship فلاج شيب، بداية من الشهر القادم، مع تنامي تأثير الضغوط والعقوبات الأمريكية عليها. 

وبسبب العقوبات الأمريكية المستمرة على موردي هواوي أصبح من المستحيل على قسم معالجات HiSilicon التابع للشركة الاستمرار في صنع الشرائح والمكونات الرئيسية مثل معالجات Kirin  للهواتف الذكية.

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