  • الثلاثاء 18 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر05:38 م
Advertisements
بحث متقدم
الحريري

موقف مفاجئ من سعد الحريري بشأن الحكم في اغتيال والده

طائرة بدون طيار تحلق بالقرب من طائرة ترامب.. و«البنتاجون» يحقق

طائرة بدون طيار تحلق بالقرب من طائرة ترامب.. و«البنتاجون» يحقق

صلاح و جيرارد

«صلاح» في خطر.. ليفربول يعلن إصابة نجمه بكورونا

البرلمان

البرلمان يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان

الكويت تسمح للسعوديين بدخول البلاد بدون تصريح

إصابات كورونا في الكويت تتخطى 77 ألفًا

المغامسي

«المغامسي» يثير الجدل:« كلامكم عليّ إذاً حرام»

"مصر لطيران": لم نستعن بشركات للبحث عن الصندوقين الأسودين

3 مليارات جنيه قرضًا لمصر للطيران

وصلات رقص لآلاف الصينيين بدون كمامات

وصلات رقص لآلاف الصينيين بدون كمامات في عقر دار كورونا بووهان

اعتقال لوزير الخارجية.. أنباء عن انقلاب بدولة أفريقية

اعتقال لوزير الخارجية.. أنباء عن انقلاب بدولة أفريقية

إلقاء "مياه نار" على المعازيم في حفل زفاف بشبرا الخيمة

إلقاء "مياه نار" على المعازيم في حفل زفاف بشبرا الخيمة

هؤلاء أول المستحقين..

الصحة العالمية تدعو الدول للحصول على لقاح كورونا

آخر الأخبار

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية تزف بشرى بشأن لقاح كورونا الروسي

#

ماذا قالت الصحة العالمية عن علاج كورونا الروسي؟

#

الصحة العالمية: لقاح كورونا قد يستغرق 6 أشهر

#

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن القضاء على "كورونا"

كتبت منظمة الصحة العالمية إلى كل دولة، اليوم الثلاثاء، تدعوها إلى الانضمام سريعا إلى برنامج اللقاح العالمي المشترك وتحديد من سيحصل على لقاحات فيروس كورونا ال "كوفيد – 19"  أولا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قوله إنه بدون تطعيم السكان الأكثر عرضة للخطر في جميع أنحاء العالم في نفس الوقت، سيكون من المستحيل إعادة بناء الاقتصاد العالمي.

وقال تيدروس إن 20% من سكان كل دولة، بمن فيهم العاملون الصحيون على الخطوط الأمامية، وكبار السن فوق 65 عاما، وأولئك الذين يعانون من الأمراض، يجب استهدافهم في المرحلة الأولى من التطعيم، بمجرد التوصل إلى لقاح فاعل وآمن. 

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي افتراضي: "لقد تعلمنا بالطريقة الصعبة أن أسرع طريقة لإنهاء هذا الوباء وإعادة فتح الاقتصادات هي البدء بحماية السكان الأكثر عرضة للخطر في كل مكان، بدلا من جميع السكان في بعض البلدان فقط".

ويتسابق الباحثون وعمالقة صناعة الأدوية في جميع أنحاء العالم لإنتاج لقاح، حيث يتم حاليًا اختبار 9 من أصل 29 لقاحا على البشر، ويشكلون جزءا من مصنع لقاحات COVAX "كوفاكس" العالمي المشترك.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد الحكم في اغتيال "الحريري".. "عون" يطالب اللبنانيين بهذا الأمر
» «ترامب» يعفو عن ناشطة بارزة اعتقلت قبل 145عامًا
» ظهور أول إصابة بالطاعون بكاليفورنيا الأمريكية لأول مرة منذ 5سنوات
» ارتفاع في إصابات كورونا بالسعودية
» أقوى 10 مرات.. خبر صادم عن فيروس كورونا
» داعية: الله أمرنا بالعفو عن الظالم
» وادي الموت بالولايات المتحدة يسجل درجة حرارة الأعلى في التاريخ
» هجوم صاروخي في كابول يسفر عن إصابات وإغلاق للسفارات
» صادم.. وفاة عروسين في حفل زفافهما بالسعودية
» تحذير من الصحة العالمية للشباب.. ما الأمر
» ضحية تعذيب شقيقتها: أختي اتهمت أمي في عرضها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:39 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة