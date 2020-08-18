الصحة العالمية تدعو الدول للحصول على لقاح كورونا

كتبت منظمة الصحة العالمية إلى كل دولة، اليوم الثلاثاء، تدعوها إلى الانضمام سريعا إلى برنامج اللقاح العالمي المشترك وتحديد من سيحصل على لقاحات فيروس كورونا ال "كوفيد – 19" أولا.





ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قوله إنه بدون تطعيم السكان الأكثر عرضة للخطر في جميع أنحاء العالم في نفس الوقت، سيكون من المستحيل إعادة بناء الاقتصاد العالمي.





وقال تيدروس إن 20% من سكان كل دولة، بمن فيهم العاملون الصحيون على الخطوط الأمامية، وكبار السن فوق 65 عاما، وأولئك الذين يعانون من الأمراض، يجب استهدافهم في المرحلة الأولى من التطعيم، بمجرد التوصل إلى لقاح فاعل وآمن.





وقال تيدروس في مؤتمر صحفي افتراضي: "لقد تعلمنا بالطريقة الصعبة أن أسرع طريقة لإنهاء هذا الوباء وإعادة فتح الاقتصادات هي البدء بحماية السكان الأكثر عرضة للخطر في كل مكان، بدلا من جميع السكان في بعض البلدان فقط".





ويتسابق الباحثون وعمالقة صناعة الأدوية في جميع أنحاء العالم لإنتاج لقاح، حيث يتم حاليًا اختبار 9 من أصل 29 لقاحا على البشر، ويشكلون جزءا من مصنع لقاحات COVAX "كوفاكس" العالمي المشترك.