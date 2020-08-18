الولايات المتحدة تبلغ بارتفاع الحرارة لدرجة غير مسبوقة

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أعلنت كلير نوريس المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن محطة الطقس بوادي الموت في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية قد أبلغت عن تسجيل درجة حارة أمس الأول الأحد بلغت 54.4 درجة مئوية.

وأشارت نوريس - خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في جنيف - إلى أن المنظمة ستقوم بالتحقق من صحة القياس بفحص المراقبة والمعدات وممارسات المعايرة، موضحة أنه إذا تم التحقق من هذه الدرجة المسجلة فستكون هي أعلى درجة حرارة على ظهر الكوكب منذ عام 1931، وثالث أعلى درجة حرارة سجلت على الكوكب.

وقالت "إن المنظمة ستقوم بتجميع فريق دولي من علماء الغلاف الجوى لفحص الملاحظات المبلغ عنها بعناية، وهو الأمر الذي سيحتاج إلى عدة أشهر، لافتة إلى أن المنظمة واستنادا إلى الأدلة المتاحة حاليا ستقبل بشكل أولى بالملاحظة في انتظار الفحص الكامل".


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