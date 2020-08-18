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طائرة بدون طيار تحلق بالقرب من طائرة ترامب.. و«البنتاجون» يحقق
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فتحي مجدي

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يحقق سلاح الجو الأمريكي في تحليق طائرة مسيرة بالقرب من طائرة الرئاسة مساء الأحد, أثناء عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من نيوجيرسي.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن المراسلين الذين كانوا على متن طائرة الرئاسة أثناء الرحلة قام بالتغريد عن الحادث قبل وقت قصير من الهبوط في قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند.

وكتب سيباستيان سميث، مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، أنه "أثناء هبوطنا، طرنا مباشرة فوق جسم صغير، قريب بشكل ملحوظ من طائرة الرئيس. تشبه طائرة بدون طيار على الرغم من أنني لست خبيرًا".

وقامت مراسلة أخرى، جينيفر جاكوبس من شبكة بلومبرج، بالتغريد للعديد من الأشخاص "شاهدوا ما يبدو أنه طائرة بدون طيار أسفل الطائرة مباشرة".

وأحال البيت الأبيض الأسئلة إلى "البنتاجون"، الذي قال إنه على علم بالتقرير.

وقال بيان صادر عن وحدة القوات الجوية التي تشرف على عمليات الرئاسة في قاعدة أندروز المشتركة "الأمر قيد المراجعة". 

وأضاف: "هبطت طائرة C-32A التابعة لجناح الجسر الجوي 89 بسلام دون وقوع حوادث."

وأمضى ترامب عطلة نهاية الأسبوع في منتجع الجولف الخاص به في بيدمينيستر بنيوجيرسي بعد زيارة شقيقه المريض، روبرت ترامب، في المستشفى في مانهاتن السبت قبل وفاته بيوم واحد.

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