  • الثلاثاء 18 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر05:39 م
Advertisements
بحث متقدم
الحريري

موقف مفاجئ من سعد الحريري بشأن الحكم في اغتيال والده

طائرة بدون طيار تحلق بالقرب من طائرة ترامب.. و«البنتاجون» يحقق

طائرة بدون طيار تحلق بالقرب من طائرة ترامب.. و«البنتاجون» يحقق

صلاح و جيرارد

«صلاح» في خطر.. ليفربول يعلن إصابة نجمه بكورونا

البرلمان

البرلمان يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان

الكويت تسمح للسعوديين بدخول البلاد بدون تصريح

إصابات كورونا في الكويت تتخطى 77 ألفًا

المغامسي

«المغامسي» يثير الجدل:« كلامكم عليّ إذاً حرام»

"مصر لطيران": لم نستعن بشركات للبحث عن الصندوقين الأسودين

3 مليارات جنيه قرضًا لمصر للطيران

وصلات رقص لآلاف الصينيين بدون كمامات

وصلات رقص لآلاف الصينيين بدون كمامات في عقر دار كورونا بووهان

اعتقال لوزير الخارجية.. أنباء عن انقلاب بدولة أفريقية

اعتقال لوزير الخارجية.. أنباء عن انقلاب بدولة أفريقية

إلقاء "مياه نار" على المعازيم في حفل زفاف بشبرا الخيمة

إلقاء "مياه نار" على المعازيم في حفل زفاف بشبرا الخيمة

موقف مفاجئ من سعد الحريري بشأن الحكم في اغتيال والده

عرب وعالم

الحريري
الحريري

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

متفجرات اغتيال الحريري سرقت من اليابان وبيعت بطرابلس

#

تعليق مفاجئ من أبو هشيمة أثناء مشاركته في الانتخابات

#

قرار مفاجئ من "فايلر" بشأن مستقبل صالح جمعة

#

"هنبدأ من جديد"..موقف إثيوبي صادم بشأن سد النهضة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، أنه يقبل الحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شأن جريمة اغتيال والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مشددا على ضرورة تنفيذ العدالة.


وقال الحريري – في مؤتمر صحفي عقده خارج مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي تقع بمدينة لاهاي في هولندا – إنه باسم عائلة رفيق الحريري، وجميع عائلات الضحايا في الانفجار الذي وقع في شهر فبراير 2005 ، يقبل بحكم المحكمة الصادر اليوم.


وأضاف الحريري: "بوضوح لا تنازل عن حق الدم.. واللبنانيون لن يقبلوا بعد اليوم أن يكون وطنهم مرتعا للقتلة أو ملجأ للهروب من العقاب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد الحكم في اغتيال "الحريري".. "عون" يطالب اللبنانيين بهذا الأمر
» «ترامب» يعفو عن ناشطة بارزة اعتقلت قبل 145عامًا
» ظهور أول إصابة بالطاعون بكاليفورنيا الأمريكية لأول مرة منذ 5سنوات
» ارتفاع في إصابات كورونا بالسعودية
» أقوى 10 مرات.. خبر صادم عن فيروس كورونا
» داعية: الله أمرنا بالعفو عن الظالم
» وادي الموت بالولايات المتحدة يسجل درجة حرارة الأعلى في التاريخ
» هجوم صاروخي في كابول يسفر عن إصابات وإغلاق للسفارات
» صادم.. وفاة عروسين في حفل زفافهما بالسعودية
» تحذير من الصحة العالمية للشباب.. ما الأمر
» ضحية تعذيب شقيقتها: أختي اتهمت أمي في عرضها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:39 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة