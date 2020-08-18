  • الثلاثاء 18 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر05:39 م
Advertisements
بحث متقدم
الحريري

موقف مفاجئ من سعد الحريري بشأن الحكم في اغتيال والده

طائرة بدون طيار تحلق بالقرب من طائرة ترامب.. و«البنتاجون» يحقق

طائرة بدون طيار تحلق بالقرب من طائرة ترامب.. و«البنتاجون» يحقق

صلاح و جيرارد

«صلاح» في خطر.. ليفربول يعلن إصابة نجمه بكورونا

البرلمان

البرلمان يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان

الكويت تسمح للسعوديين بدخول البلاد بدون تصريح

إصابات كورونا في الكويت تتخطى 77 ألفًا

المغامسي

«المغامسي» يثير الجدل:« كلامكم عليّ إذاً حرام»

"مصر لطيران": لم نستعن بشركات للبحث عن الصندوقين الأسودين

3 مليارات جنيه قرضًا لمصر للطيران

وصلات رقص لآلاف الصينيين بدون كمامات

وصلات رقص لآلاف الصينيين بدون كمامات في عقر دار كورونا بووهان

اعتقال لوزير الخارجية.. أنباء عن انقلاب بدولة أفريقية

اعتقال لوزير الخارجية.. أنباء عن انقلاب بدولة أفريقية

إلقاء "مياه نار" على المعازيم في حفل زفاف بشبرا الخيمة

إلقاء "مياه نار" على المعازيم في حفل زفاف بشبرا الخيمة

بعد الحكم في اغتيال "الحريري".. "عون" يطالب اللبنانيين بهذا الأمر

عرب وعالم

عون
عون

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

موقف مفاجئ من سعد الحريري بشأن الحكم في اغتيال والده

#

مشاري راشد: الشيطان سيفوز بهذا الأمر في جزيرة العرب

#

ظهرت مع محمد صلاح .. فنانة تعود من الاختفاء: أبي مات ومنزلنا احترق

#

صورة نادرة للملك عبد العزيز بعد محاولة اغتيال في الحرم المكي

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أن تحقيق العدالة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه، يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات الجريمة البشعة والتي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني.


ودعا الرئيس اللبناني – في بيان له – جموع اللبنانيين إلى أن يكون الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف رفيق الحريري ودعواته الدائمة إلى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من أجل حماية البلاد من أي محاولة تستهدف إثارة الفتنة. مضيفا: ".. لاسيما وأن من أبرز أقوال الشهيد أن ما من أحد أكبر من بلده".


وأعرب عون عن أمله في أن تتحقق العدالة في كثير من الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لبنانية لها في قلوب اللبنانيين مكانة كبيرة وترك غيابها عن الساحة السياسية اللبنانية فراغا.


وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أدانت أحد المسئولين العسكريين بحزب الله، ويدعى سليم جميل عياش، بارتكاب جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري و 21 شخصا آخرين والتي وقعت في شهر فبراير 2005 ، في حين برأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين في القضية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد الحكم في اغتيال "الحريري".. "عون" يطالب اللبنانيين بهذا الأمر
» «ترامب» يعفو عن ناشطة بارزة اعتقلت قبل 145عامًا
» ظهور أول إصابة بالطاعون بكاليفورنيا الأمريكية لأول مرة منذ 5سنوات
» ارتفاع في إصابات كورونا بالسعودية
» أقوى 10 مرات.. خبر صادم عن فيروس كورونا
» داعية: الله أمرنا بالعفو عن الظالم
» وادي الموت بالولايات المتحدة يسجل درجة حرارة الأعلى في التاريخ
» هجوم صاروخي في كابول يسفر عن إصابات وإغلاق للسفارات
» صادم.. وفاة عروسين في حفل زفافهما بالسعودية
» تحذير من الصحة العالمية للشباب.. ما الأمر
» ضحية تعذيب شقيقتها: أختي اتهمت أمي في عرضها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:39 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة