  • الثلاثاء 18 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:55 م
Advertisements
بحث متقدم
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

دولة عربية جديدة تتخذ قرار التطبيع مع إسرائيل

رئيس مالي

انقلاب عسكري.. اعتقال رئيس مالي وحكومته

عادل الكلباني

غناء ونكاح في الجنة.. "الكلباني" يرد على مغرد حاول إحراجه

السيسي

الرئيس يوجه بإرسال مساعدات عاجلة للسودان

السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بإنشاء 8 جامعات خاصة وأهلية

استعدادات ليفربول "صلاح" للقاء الريال

فيروس كورونا يتسلل إلى معسكر ليفربول ويسجل إصابة

آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا يطيح بوزير الدفاع

سد النهضة

عاجل.. مجلس الوزراء يصدر بيانًا حول سد النهضة

الحريري

موقف مفاجئ من سعد الحريري بشأن الحكم في اغتيال والده

طائرة بدون طيار تحلق بالقرب من طائرة ترامب.. و«البنتاجون» يحقق

طائرة بدون طيار تحلق بالقرب من طائرة ترامب.. و«البنتاجون» يحقق

خبير مائي: أعداء "آبى أحمد" يتكاثرون

آخر الأخبار

آبي أحمد
آبي أحمد

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

خبير مائي لـ"الحديدي": الكلام ده مش هتسمعيه تاني

#

ماذا لو استمر كورونا بدون علاج مثل الايدز؟ .. خبير يجيب

#

قرار التعايش مع "كورونا" أصبح مفروضاً على البشرية‎

#

بالأسماء.. 6 منافسين جدد لـ "أحمد أحمد" في رئاسة الكاف

قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اعدائ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتكاثرون.


وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "آبى أحمد عرض خريطة للثروات الإثيوبية اشتملت على ارتريا ، مظهرا بذلك نوايا اثيوبيا فى إعادة ضم الأراضى الإريترية .. فأصدرت أسمرا بيان إدانة وطلب توضيحات رسمية".

وتابع: " أعداء آبى أحمد يتكاثرون".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» آخر تطورات صناعة لقاح مصري ضد فيروس كورونا
» ترشيح رئيس الأهلي السابق لرئاسة اتحاد الكرة
» بسبب «قبلة».. يطلب تعويضًا من فتاة مليونين و700 ألف جنيه
» "السيسي" يصدر قرارات بإنشاء جامعات الملك سلمان والعلمين الدولية
» خبير مائي: أعداء "آبى أحمد" يتكاثرون
» دراسة: المراحيض العامة يمكن أن تنقل عدوى كورونا
» ممثلة شهيرة تتهم مخرجًا حائزًا على الأوسكار باغتصابها
» بعد الحكم في اغتيال "الحريري".. "عون" يطالب اللبنانيين بهذا الأمر
» «ترامب» يعفو عن ناشطة بارزة اعتقلت قبل 145عامًا
» ظهور أول إصابة بالطاعون بكاليفورنيا الأمريكية لأول مرة منذ 5سنوات
» عطل في مصنع يغرق بلدة سويسرية بالشوكولاتة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:09 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة