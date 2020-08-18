الرئيس يوجه بإرسال مساعدات عاجلة للسودان

18 أغسطس 2020 - 06:59 م

أعلنت القوات المسلحة، إرسال مساعدات طبية لمتضرري السيول في السودان بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقا للبيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أقلعت طائرة عسكرية على متنها شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة .

وأعرب الجانب السوداني عن خالص تقديره وامتنانه لجهود القيادة السياسية المصرية موجها التحية للشعب المصري حكومة وشعبا.