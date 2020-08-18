» بسبب «قبلة».. يطلب تعويضًا من فتاة مليونين و700 ألف جنيه

طلب قاض من مدرب لياقة بدني قاضى فتاة قام بمواعدتها للمطالبة بتعويض بقيمة 138 ألف جنيه إسترليني (مليونين و740 ألف جنيه مصري)، بعد ادعائه إصابته بقرحة بعد أن قبلته، إثبات أنه لم تنتقل إليه العدوى من شخص آخر.
ويقول مارتن آشلي كونواي (45 عامًا) أنه أصيب بصدمة نفسية، حيث تضررت حياته وعمله بشدة، بعد إصابته بفيروس الهربس البسيط من خلال تقبيل موعد جوفانا لوفليس، وهي في الثلاثينيات من العمر، خلال لقاء رومانسي في لندن العام الماضي.
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ويدعي كونواي أن الفتاة التي تواعد معها عبر شبكة التواصل الاجتماعي Meetup.com كانت "مهملة" في تقبيله عندما كانت تعاني من "قرحة برد نشطة"، وكانت مدينة له بواجب العناية لحمايته من الإصابة بفيروس طوال الحياة.
لكن قاضيًا في محكمة مقاطعة لندن المركزية أخبره أنه يجب أن يثبت في المحاكمة أنها هي التي نقلت إليه عدوى الهربس. في الوقت الذي رفض فيه القاضي طلب لوفليس الاستماع إلى القضية على انفراد.
ويقول كونواي، مدرب اللياقة البدنية، من بادينجتون، غرب لندن، إنه مرض بعد عدة أيام من تقبيله لوفليس في يوليو من العام الماضي، وظهرت عليه أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وتقرحات في الفم وتعين نقله بسرعة إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة هلع.
ويقاضي المدرب الشخصي الآن، لوفليس، بدعوى أن عليها أن تدفع ثمن إصابته بحالة دمرت حياته الشخصية والمهنية وتركته بحاجة إلى علاج، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل".
ويقول إن لديها "واجب أخلاقي وأخلاقي وقانوني لتحذيري من المخاطر التي قد أتعرض لها"، مضيفًا: "لقد قُبلت قبل إبلاغي بأي قرحة برد".
وفي جلسة استماع قبل المحاكمة، قال القاضي ديفيد سوندرز للسيد كونواي: "هذه مطالبة بمبلغ 138 ألف جنيه إسترليني. إنها مطالبة مهمة، موضحًا أن "أدلة الخبير الطبي" من المقرر أن تكون أساسية في تقرير هذه القضية المركزية عندما تصل القضية إلى المحاكمة".
وتقدمت لوفليس، التي خاطبت القاضي من وراء حاجز بطلب إلى القاضي للنظر في القضية على انفراد.
وقالت إن التقارير السابقة عن القضية أثرت على حياتها الشخصية وتخشى أن يؤدي المزيد من الدعاية إلى نبذها من قبل الآباء الآخرين في مدرسة طفلها.
وأضافت: "لن تكون هناك أطراف"، مدعية أيضًا أنها كانت قلقة أيضًا من أنها قد تفقد وظيفتها بسبب مشاركتها في القضية و"ينتهي بها الأمر إلى العيش على الإعانات".
لكن القاضي رفض، وقال لها إن الأمر بسماع القضية على انفراد سيكون "شكلاً من أشكال الرقابة ولا يمكنني التغاضي عن ذلك".