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عطل في مصنع يغرق بلدة سويسرية بالشوكولاتة

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

فتحي مجدي

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غطت قطع من الشوكولاتة بلدة سويسرية، بعد عطل في مصنع "ليندت" للشوكولاتة.  

وأصيب السكان بالصدمة عندما بدأت السماء تمطر جزيئات مسحوق الكاكاو الناعم، بعد تعطل نظام التهوية في مصنع الشوكولاتة، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أكدت شركة لندت وسبرنجلي، تقارير محلية الثلاثاء تفيد بوجود خلل طفيف في تهوية التبريد لخط "حبيبات الكاكاو" المحمصة في مصنعها في بلدة أولتن بين زيورخ وبازل.

وتعد حبيبات حبوب الكاكاو المسحوقة هي أساس الشوكولاتة. وجنبًا إلى جنب مع الرياح القوية صباح الجمعة، انتشر المسحوق في جميع أنحاء المنطقة المجاورة للمصنع، تاركًا غبار الكاكاو الناعم.

وتقول الشركة إن إحدى السيارات كانت مغطاة بطبقة خفيفة، وإنها عرضت دفع ثمن أي تنظيف مطلوب، لكن لم يتم قبول العرض بعد.

لكن إنتاج المصنع استمر كالمعتاد. وتقول الشركة إن الجسيمات كانت غير ضارة تمامًا بالناس أو البيئة. وتم لاحقًا إصلاح نظام التهوية.

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