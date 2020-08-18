غناء ونكاح في الجنة.. "الكلباني" يرد على مغرد حاول إحراجه

18 أغسطس 2020 - 07:22 م

تسببت تغريدة للداعية السعودي عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق، في حالة من الجدل بين المغردين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال الكلباني في التغريدة: "إن أزواج أهل الجنة ليغنِين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قطُ.. الحديث".

وأضاف إمام الحرم الملكي السابق، أن هناك في الجنة "لا عمل، لا شقاء، لا جوع، لا عري، لا ظمأ، لا خوف، لا هم، ولا شمس ولا زمهرير . يا الله، إنا نسألك الجنة".

ورد أحد المتابعين على الكلباني قائلا: "هناك لا غناء ولا معازف كما تفضلت يا عادل"، فيما حاول مغرد إحراج الكلباني بشأن فتواه عن أن الأغاني حلال، فقال: "يقال إن كل محرم في الدنيا حلال في الآخرة.. مقولتك هذه تثبت حرمة الغناء .. ولا وش رايك".

وتفاعل الداعية معه بقوله: "نكاح الزوجات حلال في الدنيا.. وش رايك؟"، مضيفا: "أنتم اختصرتم كل مشكلات الأمة في الغناء.. التغريدة في الجنة حشرتم الغناء حشرا كأنها قضية المسجد الأقصى".

هناااااك، في الجنة لا عمل، لا شقاء، لا جوع لا عري، لا ظمأ، لا خوف، لا هم، ولا شمس ولا زمهرير.



يا الله، إنا نسألك الجنة — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) August 17, 2020





وأنتم اختصرتم كل مشكلات الأمة في الغناء!!!

التغريدة في الجنة حشرتم الغناء حشرا

كأنها قضية المسجد الأقصى! https://t.co/qUqjrnETWJ — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) August 17, 2020





نكاح الزوجات حلال في الدنيا!

وش رايك؟ https://t.co/l6OB1IGit4 — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) August 17, 2020