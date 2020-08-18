تركي الحمد: نقاتل بعضنا بالسلاح وإسرائيل بالدعاء

18 أغسطس 2020 - 09:04 م

قال الكاتب السعودي المعروف تركي الحمد، إن من طرائف العرب أنهم يقتلون بعضهم البعض بالسلاح، ويقاتلون إسرائيل بالدعاء.

وكتب عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :"مقولات اعجبتني..من طرائف العرب، أنهم يقتلون بعضهم بالسلاح، ويقاتلون إسرائيل بالدعاء".

وتابع :" كلما تقدمنا بالعمر، ضعف البصر، واتضحت الرؤية".

وأضاف :" للذين يحبونك، لا داعي للشرح. للذين يكرهونك، لا فائدة من الشرح..إن لم يعجبك مكانك فقم بتغييره، أنت لست شجرة".

وقال تركي الحمد في تغريدة سابقة تعليقًا على قرار محكمة العدل الدولية بشأن اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري :" المحكمة الدولية أدانت شخص واحد،هو سليم جميل عياش،عضو في حزب الله،وهي محكمة جنائية لا سياسية بطبيعة الحال.يفترض في سليم هذا أن يكون فردا لديه القدرة على توفير كل تلك المتفجرات الهائلة التي قتلت الحريري ومن معه،وذكاء خارق ليخطط بكل تلك القدرة المخابراتية على الترصد والمتابعة".

واستكمل :"والقدرة على إشراك أفراد آخرين في المؤامرة،والقدرة على الإنسحاب الفوري،والاختفاء دون أثر..حقيقة،على من تقرأ مزاميرك يا داوود؟..مقتل الحريري واضح أنه عمل بتدبير دولة أو تنظيم بقوة الدولة..كل أصابع الإدانة،ولا أقول الإتهام،تشير إلى سوريا وحزب الله..رحم الله من كان أملا للبنان".