» حبس مدرسة بعد تورطها في فعل فاضح مع طالب

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قضت محكمة بريطانية بسجن معلمة لمدة 32 شهرًا، بعد أن ضبطت مع تلميذ يبلغ من العمر 15 عامًا في أحد الفنادق تحت تأثير المخدرات والكحول.
 
دأت كيلي لويز سميث (28 عامًا) من نونتون في مقاطعة وارويكشاير، في تجهيز ضحيتها المراهقة بإحضار الحلوى له قبل أن تمطره "باهتمام إضافي" في مدرسته في كوفنتري.

واستمعت المحكمة إلى أن الاثنين التقيا في فندق "هوليداي إن إكسبريس" بعد أن تبادلا "مزاحًا غزليًا" حول مؤخرتها في حافلة المدرسة الصغيرة معًا.

اشترت المعلمة الحشيش والكوكايين والنبيذ، وقدمته للشاب في الساعات الأولى من يوم 29 مارس من العام الماضي. وفصلت سميث، التي كان تعمل في المدرسة منذ ثلاث سنوات، ثم أقيلت لاحقًا بسبب مزاعم تتعلق بالجنس.

وألقي القبض عليها بعد العثور على الحمض النووي للتلميذ على ملابسها الداخلية، وأظهرت الصور التي التقطتها الدوائر التلفزيونية المغلقة والصبي معًا في الفندق.

واعترف الطالب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب قانونية، بممارسة الجنس بالتراضي مع سميث في مناسبتين، وأنه يعتقد أنها "لائقة"، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".

أقرت سميث أمس بأنه مذنب في جريمتي نشاط جنسي مع طفل أقل من 16 عامًا. وشوهدت كانت ترتدي بلوزة بيضاء وسروالًا أسود وحذاءً أسودًا، وتبكي في قفص الاتهام وتجفف عينيها بمنديل. 

قال المحامي أندرو تاكر، إن موكلته "خذلت نفسها" وإنها كانت "غبية" لبدء علاقة جنسية مع الضحية البالغ من العمر 15 عامًا. وأضافت: "لقد وضعت نفسها في موقف خطير للغاية. لقد كان لها تأثير مدمر".

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