غرق شاب أثناء محاولته إنقاذ أخيه الأصغر

18 أغسطس 2020 - 09:29 م

غرق شاب يبلغ من العمر 15 عامًا بشكل مأساوي في نهر "تيز"، بينما كان ينقذ شقيقه الأصغر من الغرق.



وعثرت الشرطة على جثة الشاب أنس الرفاعي من دارلينجتون، منتصف الليل الليلة الماضية، بعدما أن تلقت خدمات الطوارئ بلاغًا حول شخص مفقود في حوالي الساعة 5 مساء الاثنين بالتوقيت المحلي.



ويقول سكان محليون إن الرفاعي كان يحاول إنقاذ شقيقه من الغرق عندما جرفه التيار. وكان هناك صديق له يحاول المساعدة في إنقاذه.



وأكدت شرطة دارلينجتون العثور على جثة في بيان قالت فيه: "نأسف للإبلاغ عن العثور على جثة في نهر تيز في بروكين سكار، دارلينجتون".



وأضافت: "تم إطلاق عملية بحث متعددة بعد وقت قصير من الساعة الخامسة مساء أمس، بعد ورود أنباء عن دخول مراهق إلى النهر وواجه صعوبة. للأسف، تم العثور على جثة قبل منتصف الليل بقليل".



وتابعت: "لقد تم إبلاغ أسرته" بوفاته التي أشارت إلى أنها لا يتم التعامل معها على أنها "مريبة"، بحسب صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



وأضافت أن "انس الرفاعي من دارلينجتون شوهد آخر مرة بعد الساعة الخامسة مساء أمس بعد دخوله المياه. للأسف، تم العثور على جثته في مكان قريب قبل منتصف الليل بقليل. تم تحديد الهوية الرسمية بعد ظهر اليوم".



وقال والدا الشاب في بيان: “كان أنس شابًا لائقًا وصحيًا. كان يحظى بشعبية كبيرة في المدرسة. لقد دُمرنا ونفتقده كثيرًا".



وأشاد مئات الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بـ "بطولة" الشاب الضحية.



قال لينزي ماكلين: "كان شقيقه الأصغر في خطر، لكن الماء جرفه للتو، حاول أعز أصدقائه إنقاذه لكن بعد فوات الأوان". وأضافت إيلا بارتون: "مات بطلاً. ذهب مبكرًا".



وتركت الأزهار في مكان الحادث اليوم، مع رسالة تقول: "بارك الله فيك، وحلّق عاليًا مع الملائكة".

