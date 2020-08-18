  • الثلاثاء 18 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:05 م
Advertisements
بحث متقدم
تركي الحمد: كفرونا وزندقونا

تركي الحمد: نقاتل بعضنا بالسلاح وإسرائيل بالدعاء

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

دولة عربية جديدة تتخذ قرار التطبيع مع إسرائيل

رئيس مالي

انقلاب عسكري.. اعتقال رئيس مالي وحكومته

عادل الكلباني

غناء ونكاح في الجنة.. "الكلباني" يرد على مغرد حاول إحراجه

السيسي

الرئيس يوجه بإرسال مساعدات عاجلة للسودان

السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بإنشاء 8 جامعات خاصة وأهلية

استعدادات ليفربول "صلاح" للقاء الريال

فيروس كورونا يتسلل إلى معسكر ليفربول ويسجل إصابة

آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا يطيح بوزير الدفاع

سد النهضة

عاجل.. مجلس الوزراء يصدر بيانًا حول سد النهضة

الحريري

موقف مفاجئ من سعد الحريري بشأن الحكم في اغتيال والده

فضائح كورونا.. يمارس العلاقة الحميمية خلال اجتماع حكومي

آخر الأخبار

فضائح كورونا.. يمارس العلاقة الحميمية خلال اجتماع حكومي
فضائح كورونا.. يمارس العلاقة الحميمية خلال اجتماع حكومي

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

صادمة.. مليون إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

#

قفزة كبيرة في وفيات وإصابات فيروس كورونا بالعراق

#

في زمن كورونا.. أسرار غرف النوم تنتقل إلى التليفزيون

#

دراسة: يجب ارتداء الكمامة أثناء العلاقة الحميمة


لم يكن الرجل، الذي غادر للتو اجتماعًا عبر الفيديو في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يعلم أن الكاميرا لا زالت قيد التشغيل، عندما انخرط في علاقة حميمة على مرأى من المشاركين.

كان الاجتماع الذي عقد في العاشرة صباحًا عبر تطبيق "زووم" حول كيفية ضمان مجلس مدينة ريو دي جانيرو لإطعام الطلاب أثناء وباء فيروس كورونا مستمرًا بالفعل عندما خرج الرجل، الذي قيل إنه لم يكن عضوًا في المجلس، من المناقشة.

لكنه لم ينتبه إلى أن كاميرته تعمل، وشوهد جالسًا على السرير عاريًا مع امرأة بجانبه قبل أن يبدآ في ممارسة الجنس.

وبحسب صحيفة "متروبولس" المحلية، فقد رأس الاجتماع ليونيل بريزولا، عضو حزب الاشتراكية والحرية، الذي غض الطرف عن المشاهد البشعة، واستمر الاجتماع لمدة أربع ساعات.

كما تجاهل أعضاء المجلس الآخرون، أداء الرجل واستمروا في مناقشة الأمر المطروح.

وفي بيان، وصف بريزولا، الحادث بأنه "طائش لا إرادي"، مضيفًا أنه طغى على القضايا الهامة التي يجري مناقشتها في الاجتماع.

قال: "بمجرد أن لاحظنا ما يحدث، طلبنا على الفور من الأشخاص المتحكمين في الصوت والفيديو للمشاركين إزالته من البث.

وأضاف: "لا يمتلك أعضاء المجلس الأمريكي والمشاركين الآخرين أي مدخلات في التحكم في مقاطع الفيديو أو تحريرها على زووم".

وأشار إلى أن الاجتماع "أظهر عدم كفاءة مدينة لديها موارد، لكنها فشلت في ضمان احترام حقوق الأطفال".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «الري»: مفاوضات سد النهضة «مصيرية» وتحتاج لنفس طويل
» لماذا ترتدي عصابة «إل تشابو» بالمكسيك صور «بن لادن»؟
» فضائح كورونا.. يمارس العلاقة الحميمية خلال اجتماع حكومي
» بعد البشر.. روسيا تسابق الزمن لتطوير لقاح كورونا للقطط
» زوجتان تطلقان مسابقة «التبرع بالحيوانات المنوية» على إنستجرام
» حبس مدرسة بعد تورطها في فعل فاضح مع طالب
» آخر تطورات صناعة لقاح مصري ضد فيروس كورونا
» ترشيح رئيس الأهلي السابق لرئاسة اتحاد الكرة
» بسبب «قبلة».. يطلب تعويضًا من فتاة مليونين و700 ألف جنيه
» "السيسي" يصدر قرارات بإنشاء جامعات الملك سلمان والعلمين الدولية
» خبير مائي: أعداء "آبى أحمد" يتكاثرون

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة