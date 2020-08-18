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بعد الكشف عن «أخطر» عملية اغتيال.. الديهي يحذر: «لبنان ستتحول لبركة دم»

عرب وعالم

الحريري
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الطيب حسين

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أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن خشيته من تفجر الأزمة اللبنانية من جديد، عقب إسدال الستار على أنجح عملية اغتيال سياسي لرئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، حيث أماطت محكمة دولية خاصة اللثام عن تفاصيل تلك العملية بعد 15 سنة.

وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الدولية أكدت أن مصطفى بدر الدين قيادي في حزب الله، وسليم عياش عضو في حزب الله، اتفقا معًا على عملية اغتيال الحريري منذ 15 سنة.

وأضاف أن مصطفى بدر الدين قتل في سوريا في عام 2016، بينما سليم عياش مطلوب حاليًا للمحاكمة، بعدما أكدت المحكمة ضلوعه في العملية الاغتيالية بشكل مباشر.

وناشد حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، أن "يخرج الليلة وأن يقوم بإلقاء كلمة للشعب اللبنانية، ليعلن تسليم سليم عياش ليلقى جزاءه وإلا ستححول لبنان لبركة من الدم".

وقال مقدم البرنامج: "أخشى على لبنان من مغبة عمليات عنف إثر محاكمة قتلة رفيق الحريري، بعدما ثبت ضلوع أعضاء حزب الله في عملية الاغتيال".

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