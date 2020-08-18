بعد الإعلان عن استمرار مفاوضات السد.. الديهي: مصر لا تعمل في الظلام

18 أغسطس 2020 - 10:04 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر لا تعمل في الظلام، بل إن المفاوضات المتعلقة بملء سد النهضة تتم في النور على مرأي ومسمع وسائل الإعلام بكل شفافية، حرصًا على المصالح المشتركة لدى حوض النيل.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن مصر تريد الخير لكل شعوب الدول الإفريقية، وبالأخص دول حوض النيل.



وخاطب مقدم البرنامج، كل الدول التي تخرج عن جادة الصواب، قائلًا: "لا يمكن أن نتنازل بما يؤثر سلبًا على حياة ومستقبل المصريين في حصة مصر من مياة النيل".



واستمرت اليوم، مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزيري الخارجية والري، بهدف الوصول لاتفاق ملزم بخصوص ملء سد النهضة.

