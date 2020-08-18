وزير النقل يكشف سر الوعكة الصحية الذي تعرض لها

18 أغسطس 2020 - 10:10 م

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن سبب الوعكة الصحية الذي تعرض لها ودخل على أثرها المستشفى، مضيفا : «أشكر كل من سأل على ليطمئنوا على حالتي الصحية».



وقال «الوزير» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» إنه شعر بألم في الظهر بعد أن انزلق على ظهره أثناء مباشرة أحد المشاريع في محافظة أسوان، مؤكدا أنه الآن يتمتع بصحة جيدة.



وأوضح وزير النقل، أن سبب الوعكة الصحية أنه كان يجهز لافتتاح كوبري كلابشة بمحافظة أسوان، وتواجد بموقع المشروع يوميا، وفي مرة انزلق على ظهره، مشيرا إلى أنه سيفتتح الكوبري خلال الشهر القادم مع مشاريع في الصعيد ومحاور النيل .

