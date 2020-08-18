  • الأربعاء 19 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر01:58 ص
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

تركي آل الشيخ

تعليق ناري لـ"آل الشيخ" على اتهامات خطف نجوم الأهلي

10 مليارات جنيه لنقل المياه إلى العاصمة الإدارية

مستشار رئيس الوزراء: هذه الفئات لن تنتقل للعاصمة الإدارية

خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

متحدث الصحة يوجه رسالة تحذير عاجلة بشأن كورونا

10 آلاف رغيف يوميًا فى احتفالات السيدة العذراء بالمنيا

وزارة التموين تكشف سر خفض وزن رغيف الخبز

سد النهضة

متحدث الري يكشف أخر تطورات مفاوضات سد أثيوبيا

الفريق مهندس كامل الوزير

وزير النقل يكشف سر الوعكة الصحية الذي تعرض لها

تركي الحمد: كفرونا وزندقونا

تركي الحمد: نقاتل بعضنا بالسلاح وإسرائيل بالدعاء

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

دولة عربية جديدة تتخذ قرار التطبيع مع إسرائيل

رئيس مالي

انقلاب عسكري.. اعتقال رئيس مالي وحكومته

بالفيديو..

وزارة التموين تكشف سر خفض وزن رغيف الخبز

آخر الأخبار

10 آلاف رغيف يوميًا فى احتفالات السيدة العذراء بالمنيا
10 آلاف رغيف يوميًا فى احتفالات السيدة العذراء بالمنيا

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بشرى سارة تزفها وزارة التموين للمواطنين

#

التضامن تكشف سر فتح الحضانات رغم استمرار جائحة كورونا

#

زيدان: نادي شهير يطالب باستبدال حكام مبارياته بمفتشين تموين

#

مرتضى منصور يكشف المفاجأة " شعار «نادي القرن الحقيقي» في وزارة التموين

قال الدكتور عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، إن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع شعبة المخابز وطالب فيها أصحاب المخابز بإعادة النظر في تكلفة الخبز وزيادة المقابل المادي بعد ارتفاع تكلفة التشغيل وتأثيرات أزمة كورونا.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الخبز أنواع منه الطري والملدن والمجري، والوزارة ترى توحيد الأصناف وزيادة إنتاجية جوال الدقيق وأن زيادة الإنتاجية وخفض وزن الرغيف لـ90 جرام يسعى لزيادة التنافسية بين المخابز،مشيرا إلى أن هناك عقوبات مغلظة على التلاعب في الأوزان تصل لإغلاق المخبز.
وأضاف أن حصة المخابز والمواطن ثابتة من الخبز والمهم أن يحصل المواطن على "عيش نضيف" مع توحيد أوزان الخبز بالكامل بما يحافظ على منظومة صناعة الخبز.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "موسى": قرار خفض وزن الرغيف ليس فى مصلحة المواطن
» وزير النقل يكشف تفاصيل "القطار الخفيف" وموعد تشغيله
» «الديهي»: عن ترسيم الحدود: ثقوا أن الدولة تهدف لتحقيق مصالح الموطن
» لماذا ترتدي عصابة «إل تشابو» بالمكسيك صور «بن لادن»؟
» فضائح كورونا.. يمارس العلاقة الحميمية خلال اجتماع حكومي
» بعد البشر.. روسيا تسابق الزمن لتطوير لقاح كورونا للقطط
» زوجتان تطلقان مسابقة «التبرع بالحيوانات المنوية» على إنستجرام
» حبس مدرسة بعد تورطها في فعل فاضح مع طالب
» آخر تطورات صناعة لقاح مصري ضد فيروس كورونا
» ترشيح رئيس الأهلي السابق لرئاسة اتحاد الكرة
» بسبب «قبلة».. يطلب تعويضًا من فتاة مليونين و700 ألف جنيه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة