متحدث الصحة يوجه رسالة تحذير عاجلة بشأن كورونا

18 أغسطس 2020 - 11:30 م

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات احترازية شديدة للوقاية من فيروس كورونا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن خطر الفيروس.



وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن أعداد الإصابات لم يحدث فجأة في مصر وهو ما ساعد الدولة في إجراء الاستعدادات، حيث تم فتح 360 مستشفى بالإضافة إلى مستشفيات العزل لاستقبال مرضى كورونا.

