مستشار رئيس الوزراء: هذه الفئات لن تنتقل للعاصمة الإدارية

18 أغسطس 2020 - 11:40 م

قال د.هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن 9 وزارات جاهزة بخطتها للهيكلة، ونستهدف الانتهاء من الخطة بنهاية ديسمبر.



وأكد مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان- على أنه لن يضار أي موظف من خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أننا سنعيد توظيف العاملين بالجهاز الإداري للدولة.



وأوضح أنه سيحدث تقييم كامل لكل الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية وعددهم 61 ألف موظف يعلمون في دواوين المحافظات، لافتا إلى أن كل الموظفين الذين يقدمون خدمات للمواطنين لن ينتقلوا حاليا للعاصمة الإدارية.

