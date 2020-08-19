تعليق ناري لـ"آل الشيخ" على اتهامات خطف نجوم الأهلي

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

المصريون ـ متابعات

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علق تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية على الاتهامات الموجهة له بخصوص تسببه في انتقال نجوم الأهلي لبيراميدز.
وقال "ال شيخ" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حبايبي ... مساء الخير ... للتوضيح لم أعرض حاجة ولا عاوز حاجة... ومفيش حد تاخذو منه كلام عني إلا تركي بنفسه... الباقي بيتكلم بلساني لمصالحه... وتعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني... مش حجري اسكت كل واحد ... إذا فيه ناس مبتفهمش دي مشكلتها مش مشكلتي ... أنا كل اللي عاوزه وبقوله ربنا يوفقكم ويوفقني في المستقبل في اللي بعمله في حياته".
وتابع آل شيخ "اتهموني بأحمد فتحي وبعدها كبر الموضوع واتهموني بفايلر وبعدها كبر الموضوع واتهموني برمضان ... ربنا يستر على اللي جاي ... أنا بقول اللي جاي لأنه واضح  ( إحنا في حرب ضد تركي وتركي بيحاربنا وكل الشر تركي وكله بسبب تركي ) ربنا يهدي الجميع وفعلا بتمنى يلتزمو بكلمتهم إن كل واحد يركز في نفسه... هوا أنا طلعت اتكلم من دماغي؟ منتو اللي بتتهموني بحاجات مليش فيها... ولما بطلع أدافع يتقال عني عاوز أرجع ! ... معرفش انتو بتفسرو الأمور إزاي ! عموماً اديني رديت وشلت الضغط عنكم وبقت المدافع كلها موجهه ليا... اتبسطو".

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