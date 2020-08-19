خلفان: حزن كبير في الأوساط السياسية القطرية بسبب أردوغان

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ضاحي خلفان
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ضاحي خلفان

تركيا

شن ضاحي خلفان تميم - نائب رئيس شرطة دبي - هجوما شرشا على قطر وتركيا.

وقال في سلسلة تغريدات: حالة حزن شديدة في الاوساط السياسية القطرية على سقوط مشروع اردوغان قطر الاخوان.

وأضاف: دخول اسرائيل في الدول العربية من البوابات الرسمية خير لها من محاولة دخولها عن طريق نوافذ قطر وتركيا وعناصرهما الارهابية.

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