نجم ليفربول: هذا ما فعله صلاح حين أخبرته أنني تعمدت ضرب راموس من أجله

أحمد عادل شعبان
كشف ديان لوفرين - نجم ليفربول السابق - عن رد فعل النجم المصري محمد صلاح حين أخبره أنه قام بضرب راموس من أجله .
وقال لوفرين: أخبرت صلاح بالأمر لكني لن أخبركم كيف رد .. على الأقل أستطيع أن أقول لكم إنه ضحك .
كشف ديان لوفرين - نجم ليفربول السابق - عن موقفه بعد قيام سرجيو راموس لاعب ريال مدريد بإصابة النجم المصري محمد صلاح.
وقال لوفرين في تصريحات لفناة "صدى البلد" : لا أريد صنع قصة كبيرة لكني تعمدت ضرب راموس .. لقد أصاب صديقي صلاح وكان لابد أن يدفع الثمن.
وأضاف: ضربت راموس بالكوع وقلت له (نحن متعادلان الآن ) .. أحترمه كلاعب كبير حقق الكثير لريال مدريد لكنه يفعل الكثير من الأشياء التي لا أحبها ولا تعجبني .
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