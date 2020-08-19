» تعرف على العمر الحقيقي لـ رزان مغربي .. وديانة زوجها

خلود عادل
تحتل اليوم الإعلامية رزان مغربي بعيد ميلادها وسط تساؤلات من الجمهور عن عمرها الحقيقي.
رزان مغربي من مواليد 19 أغسطس أي أنها تحتفل بعيد ميلادها رقم 47 .
قدمت رزان العديد من البرامج التلفزيونية المشهورة مثل "لعبة الحياة" و "أغلب السقا" وغيرها.
أصدرت ألبوما غنائيا واحدًا عام 2008 مع شركة بلاتينيوم ريكوردز ، ولم تصدر ألبومات أخرى .
تزوجت من شخص مصري لم يكن مسلما ، وقالت والدتها في تصريحات صحفية إن زوج رزان لم يسلم بسبب الزواج من ابنتها بل أسلم قبل ذلك.
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