» سقوط شاب من الدور السابع بعد ضبطه في وضع مخل مع امرأة متزوجة بإمبابة

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المتهم
المتهم

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جريمة الجيزة

جريمة غريبة شهدتها محافظة الجيزة بعد سقوط رجل من الدور السابع وإصابته إصابات بالغة.

كان الأهالي يعتقدون أن الشاب سقط بالخطأ أو انتحر وبخاصة أنه من أهالي المنطقة إلا أن تحقيقات الشرطة كشفت العديد من الأسرار .

وتبين أن صاحب نصبة شاي عاد إلى منزله بشكل مفاجيء وغير معتاد ليرى زوجته بملابس النوم مع أحد الجيران - 37 سنة - عاطل - وحاول الزوج الإمساك بالعشيق لكنه هرب فجأة وقفز من شباك الحمام بالدور السابع لينزل على "تندة" .

وأصيب العشيق بإصابات بالغة وتحفظ عليه الأهالي ، حيث أبلغ الزوج عن العشيق والزوجة وتم التحفظ عليهما وإحالتهما للنيابة.

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