المصل واللقاح يعلق على علاج كورونا الروسي

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه هناك دول كثيرة وصلت إلى المراحل الأخيرة في تجارب لقاح فيروس كورونا





وأضاف الحدادا في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" اي لقاح يمر بـ 3 مراحل والمرحلة الأولى هي مرحلة الأمان ثم مرحلة الفاعلية ويتم تطبيقها على عدد محدود من البشر والمرحلة الثالثة تطبق على عدد كبير من البشر ومن أجناس وأعمار مختلفة للتأكد من فعالية اللقاح ".







وتابع أمجد الحداد:" هناك دول وصلت إلى المرحلة الثالثة مثل لقاح اوكسفورد واللقاح الأمريكي واللقاح الصيني ويتم تجربتهم على نطاق أوسع من البشر "، مضيفا:" اللقاح الروسي اجرى المرحلة الاولى والثانية فقط ولم يجري المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على نطاق واسع من البشر ".





واكمل امجد الحداد:" الجانب الروسي أعلن عن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا قبل تطبيق المرحلة الثالثة التي يتم تطبيقها على اعدادا كبيرة من البشر من أجناس وأعمار مختلفة".





ولفت امجد الحداد:" في حال وجود جائحة تختلف مقاييس التوصل إلى لقاح لأي فيروس، ويتم تسريع الوتيرة الزمنية ولكن يتم استيفاء كافة الإجراءات ".