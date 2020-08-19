بث مباشر.. بايرن ميونيخ وليون في دوري أبطال أوروبا

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الرياضة

بايرن ميونيخ وليون
بايرن ميونيخ وليون

أحمد سالم

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يقدم موقع المصريون بث مباشر لجميع الأحداث الرياضية الهامة في العالم.


ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة بايرن ميونيخ وليون في دوري أبطال أوروبا. 

شاهد البث برابط مباشر من هنا

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